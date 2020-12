VOTI CROTONE NAPOLI – Gli azzurri vincono e convincono all’Ezio Scida di Crotone grazie ad una grande prestazione di tutta la squadra azzurra. In particolare, però, emerge la gara disputata da Lorenzo Insigne che ha trascinato ancora una volta i partenopei alla vittoria. È sua la marcatura, splendida, che apre i giochi e permette agli azzurri di proseguire in discesa la partita, ed è suo anche l’assist illuminante per il 2-0 di Lozano. Il capitano del Napoli si è caricato tutte le responsabilità sulle spalle e con orgoglio è diventato il vero leader di questa squadra. Lo sta dimostrando in campo, partita dopo partita. Ecco i voti e i commenti dei quotidiani per la sua partita di ieri:

VOTI CROTONE NAPOLI, INSIGNE ELOGIATO

La Gazzetta dello Sport: “Se avesse continuità sarebbe un fenomeno davvero. Serata di pura qualità tecnica”, voto 7,5.

Corriere dello Sport: “La magia del fuoriclasse un capolavoro che, con quella maglia addosso, costringe inevitabilmente a sospettare che qualcuno lassù lo ispiri”, voto 7,5.

Il Mattino: “Alex Del Piero iniziasse a preoccuparsi, perché non sembra così lontano il giorno in cui il gol con tiro a giro dal vertice dell’area di rigore verrà ribattezzato “Alla Insigne”. Contro il Crotone nell’ennesima perla della collezione una prestazione impreziosita dall’assist di sarriana memoria per Lozano”, voto 8.

Anche Caressa lo elogia

Il noto giornalista Fabio Caressa durante la trasmissione Sky Calcio Club ha definito “Maradonino” il capitano azzurro Lorenzo Insigne un simpatico quanto pesante nomignolo per il numero 24 partenopeo, la pregevole fattura delle due marcature realizzate da Insigne contro Roma e Crotone hanno forse rievocato nel collega reti di maradoniana fattura, di seguito lo spunto offerto dal giornalista:

“A proposito di Maradona, perché è un argomento che ritorna, oggi a Crotone un Maradonino s’è visto, Insigne è la seconda volta di fila che fa una giocata simile”.

Le parole a fine partita

Al termine del match Crotone-Napoli, Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Il valore di questi tre punti.

Oggi abbiamo fatto una grande partita giocata da squadra, ci voleva. Per quanto riguarda la classifica, siamo tutti lì e cercheremo di giocarcela ogni domenica. Abbiamo giocato qualche match sotto tono e dobbiamo mantenere questi ritmi. Visto che la rosa è più ampia, in campo scendono giocatori più in forma.

Partita molto importante contro la Real Sociedad. Dobbiamo sfruttare il fatto che giochiamo in casa, anche se non conta nulla con lo stadio vuoto.

Tu ti senti leader?

Sento di dare una mano ai miei compagni. Cerco di fare una buona prestazione. L’importante non è fare gol, ma giocare bene e vincere.

Ti senti musone?

Il mister mi ha fatto i complimenti. Ha ragione sono il capitano ed è giusto che io mi faccia vedere sempre allegro“.