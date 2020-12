Il sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook relativo al pagamento delle strisce blu in città per il mese di dicembre. Ecco quanto evidenziato

Sospeso per tutto il mese di dicembre il pagamento della sosta sulle #strisceblu per particolari categorie di lavoratori, operatori, volontari.

Dopo l’approvazione del #bilanciopreventivo 2020, con atto di Giunta, verrà estesa tale possibilità per l’intero periodo natalizio a tutta la popolazione.

Pertanto, l’Amministazione comunale, in accordo con ANM, con questo primo atto, ha deliberato la possibilità di sosta libera e gratuita sulle cd “strisce blu” per le seguenti categorie di lavoratori:

Strisce blu a Napoli: ecco per quali categorie è sospeso il pagamento

✅ medici, infermieri, psicologi, farmacisti ed operatori sanitari;

✅ giornalisti;

✅ personale della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine;

✅ operatori sociali, pubblici e privati, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale di Napoli o dalle altre Istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell’assistenza socio-sanitaria sul territorio della città di Napoli;

✅ volontari impegnati nelle attività di distribuzione di pasti e beni di prima necessità ai senza fissa dimora ed agli indigenti;

✅ operatori della Protezione civile;

✅ dipendenti del Comune di Napoli, compresi i LSU, che utilizzano il mezzo privato anziché l’abituale mezzo di trasporto del servizio pubblico locale.

👉🏻 Inoltre, stante l’andamento della pandemia ed in seguito alle norme di contenimento in vigore, dopo il 31 dicembre le gratuità a favore di specifiche categorie saranno prorogate.

👉🏻 Ai fini dell’accesso alle agevolazioni relative alla sosta, gli appartenenti alle categorie individuate nella Delibera potranno inviare un’apposita autocertificazione, nella quale riportare la categoria di esenzione ed il numero di targa del veicolo utilizzato, all’indirizzo mail di ANM SpA: infoautorizzazioni@anm.it