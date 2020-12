Repubblica – Caso Maradona, il dott. Luque non ha operato Diego: “Voleva solo passare alla storia per avergli salvato la vita”

Il dottor Luque non ha operato Maradona al cervello ma stravedeva per lui e voleva passare alla storia per l’uomo che gli aveva salvato la vita. Questo è quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica che pone i riflettori sulle scarse cure effettuate a Diego Armando Maradona. Ecco quanto scritto:

“Era in sala operatoria, faceva parte dell’equipe chirurgica, disse al campione di essere stato lui a rimuovere materialmente l’ematoma subdurale dal suo cervello, ma non era vero.

Nessuno si è davvero occupato della sua salute. Non era monitorato, si trovava in una struttura abitativa del tutto inadatta e incompatibile con il suo stato e non riceveva alcun trattamento per le patologie cardiache di cui soffriva”.