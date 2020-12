GdS – Maglia stile Argentina, scelta scaramantica del Napoli: “Lo spogliatoio vive di queste cose”

Il Napoli ha giocato a Crotone con la 4a maglia di quest’anno, quella in stile Argentina per onorare Diego Armando Maradona. Due su due per la nuova casacca partenopea che ha esordito con un 4-0 alla Roma e si è riconfermata con un altro poker ieri in terra calabrese. Una scaramanzia dello spogliatoio indossarla di nuovo? Sentite cosa dice La Gazzetta dello Sport:

“Scaramanzia? Potrebbe darsi anche perché lo spogliatoio del Napoli vive di queste cose. Ma per averne la certezza bisognerà aspettare la gara di giovedì sera, contro la Real Sociedad, che vale il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Se anche contro gli spagnoli la squadra indosserà la maglia biancazzurra, allora non ci saranno più dubbi sull’aspetto scaramantico. L’impressione, comunque, è che la rimetteranno nella sfida internazionale”.