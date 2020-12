Dall’Argentina – Maradona morto per non essere stato curato come doveva

Diego Armando Maradona potrebbe essere morto per non essere stato curato come doveva. Il fuoriclasse argentino viveva in una casa che non gli permetteva di avere le cure adeguate ma ci sono altre novità che arrivano dall’Argentina oltre lo stabile in cui viveva Diego. Ecco quanto riporta La Nacion:

“Grave incuria da parte dei medici, nessuno si occupava del paziente. Non era monitorato, non era sottoposto a continuo controllo medico come le sue condizioni avrebbero richiesto e non assumeva alcun farmaco per le sue patologie cardiache“.