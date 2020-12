Galeazzi ricorda: “Con Maradona vissuti anni indelebili. Napoli la sua rovina? Falso! Se fosse stato lì sarebbe ancora vivo!”

Lo storico giornalista della RAI, Giampiero Galeazzi, è intervenuto nel corso di “Domenica In” condotto da Mara Venier su Rai Uno. Ecco quanto evidenziato:

“Ho vissuto gli anni napoletani di Diego e sono dei ricordi indelebili. Inutile raccontare la bravura del calciatore, lui è stato un grande uomo. Ringrazio di essere stato vicino a lui, specialmente il giorno del primo scudetto. Entrai nello spogliatoio chiudendomi dentro, e la grande idea giornalistica fu dare il microfono a Diego. Là si dimostrò un grande showman, e fece divertire tutti. Gavettone? Per colpa sua tornai bagnatissimo.

Non sta a noi giudicare ciò che lui ha fatto nella sua vita, ma una cosa non doveva succedere. Non è giusto che lui sia morto da solo, come un cane, nella periferia di Buenos Aires, abbandonato da tutto e tutti. Tutto ciò è scandaloso. Ho sentito dire che se non fosse andato a Napoli avrebbe vissuto diversamente. Io dico il contrario: se oggi fosse stato a Napoli sarebbe ancora vivo, l’amore della città e della gente non gli avrebbe permesso di vivere nelle condizioni in cui l’abbiamo visto nella casa a Buenos Aires. Lasciarlo morire così e poi cercare giustificazioni, creare diatribe, è vergognoso.

Diego è un’anima buona, ha peccato ma ha fatto emozionare tutto il mondo. Lo stesso calcio ha pianto, da quando lui si è ritirato non è più la stessa cosa. C’è un calcio prima di Maradona e un calcio dopo di Maradona”.