Assurdo Maradona, lite per l’eredità: l’ex moglie Claudia contro le figlie Dalma e Giannina

Sta assumendo i contorni di una controversia legale l’eredità di Diego Armando Maradona. Ancora non si conosce l’esatto importo del lascito del Pibe de Oro, ma ciò che è certo è che si tratta di una somma multimilionaria che farà gola a tutti gli eredi della famiglia.

Nel 2016 il Pibe de Oro aveva diseredato Claudia e le figlie Dalma e Giannina, colpevoli di aver preso le parti della madre durante una causa. Poi con le due ragazze ci sarebbe stato un riavvicinamento. Secondo La Nacion, Claudia Villafane si presenterà come avente diritto nella successione e si metterà contro Dalma e Giannina.

La prima causa per la successione è stata presentata da Jana, seguita poi da Dalma e Giannina. Al momento, però, è tutto congelato e neanche l’avvocato Matias Morla può toccare quei soldi, quegli immobili e quei contratti. Qui entra in gioco di nuovo Claudia, che ha ancora pendente il proprio processo contro l’ex marito. Ci sarebbe in ballo anche il fisco italiano per la presunta cartella non pagata quando Diego giocava nel Napoli.

Una questione dalla soluzione quantomai complicata. Ciò che è certo, per ora, è che nessuno può mettere le mani sull’eredità di Diego.