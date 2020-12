Rai, Venerato: “Il Napoli era sulle tracce di Koopmeiners ma nulla di concreto. Nessun appuntamento fissato per i rinnovi di Hysaj e Maksimovic

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Tra gli argomenti si è discusso anche dell’interesse del Napoli per Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar contro cui gli azzurri hanno giocato giovedì scorso. Ecco quanto dichiarato:

“Nessun incontro prima di Natale con Ramadani e Giuffredi per i rinnovi di Maksimovic e Hysaj, sembra che anche gli agenti sappiano che difficilmente rinnoveranno”.

“Koopmeiners? Il Napoli lo ha seguito in passato ma ad oggi non c’è nessun affondo. Si tratta di un profilo in ogni caso per la prossima estate. Non hanno chiamato l’agente i vari Giuntoli, De Laurentiis e Chiavelli. Su di lui ci sono club di Liga e di Premier League. Nessun contatto né con l’agente né con i dirigenti dell’AZ”.