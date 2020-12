Tuttosport – Fabian out per Crotone, Elmas al suo posto. Petagna ha una chance per giocare titolare: Gattuso può far rifiatare Mertens

Domani all’Ezio Scida il Napoli affronterà il Crotone in una gara molto importante per non stoppare ancora una volta il cammino intrapreso in campionato. Gattuso non potrà contare su Fabián Ruiz, alle prese con un problema al flessore accusato dopo la gara di Europa League contro l’AZ. Al suo posto ci sarà Elmas, probabilmente. Potrebbe rifiatare anche Dries Mertens con Petagna pronto a prendere il suo posto in attacco. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.

