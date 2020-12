Tifoso senza mascherina si avvicina a De Laurentiis per una foto: il presidente lo redarguisce

C’era molta attesa per l’inaugurazione della fermata Mostra-Maradona. Non sono mancati i tifosi accorsi alla fermata per vedere il grande lavoro svolto. C’è stato, però, anche un episodio che ha visto come protagonisti De Laurentiis ed un tifoso.

Il supporter azzurro si era avvicinato a De Laurentiis, che era in auto, senza mascherina per scattarsi una foto. Il patron del Napoli non l’ha presa bene ed ha rimproverato il tifoso in questione che ci teneva tanto a fare la foto e ringraziare il presidente per i risultati raggiunti.