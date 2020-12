AZ Alkmaar, il pari con il Napoli non salva Slot: esonerato!

Incredibile: Arne Slot è stato esonerato. L’allenatore dell’AZ Alkmaar, dopo il pareggio contro il Napoli, con cui ha ottenuto 4 punti in due partite, ha perso il posto in panchina. A nulla è servito un percorso dignitosissimo in Europa League: in campionato l’AZ stenta ad ingranare. Secondo i media olandesi, però, il suo esonero sarebbe da ricercare nelle voci di mercato.

Accostato a diverse panchine europee, Slot si sarebbe fatto distrarre e ingolosire dai rumors. Al suo posto, per ora, Pascal Jansen, finora suo vice. Dalla selezione Under 19 è stato invece promosso Robert Franssen, che lo assisterà.