Roberto Insigne a TMW: “Sogno la Nazionale con mio fratello Lorenzo”

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e attaccante del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del noto portale TMW. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è qualche suo compagno che meriterebbe di vestire l’azzurro e le piacerebbe ritrovare anche lì suo fratello Lorenzo? Non faccio nomi per non dare dispiacere a nessuno, ma ci sono calciatori che potrebbero vestire la maglia della Nazionale senza problemi. Quanto a me, ho fatto la trafila delle giovanili e sarebbe un sogno ritrovare anche lì mio fratello Lorenzo“.

“Un ricordo di Maradona? Sono cresciuto vedendo le videocassette di questo grande campione. Secondo me bisogna ritirare la numero 10 in tutte le squadre, non solo a Napoli, e intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona. Un uomo e un giocatore che non dimenticheremo mai, che per noi napoletani sarà sempre un fratello maggiore che resterà nei nostri cuori”.

“C’è chi si sorprende vedendo un Benevento in gran forma pur con un’ossatura proveniente dalla Serie B, questo conferma che il buon lavoro della passata stagione continua a dare frutti. È vero che molti di noi non avevano mai fatto la serie A, ma il gruppo che si era formato l’anno scorso sta portando avanti una certa mentalità che ci consente di dimostrare il nostro valore anche in questa categoria. Pareggiare con la Juventus, vincere a Firenze o mettere in difficoltà grandi squadre fa capire che questo Benevento non molla mai e vuole difendere questa A che ha conquistato con merito sul campo”.

“Quanto manca l’apporto del pubblico? L’anno scorso abbiamo vinto con e grazie a loro, arrivare allo stadio e sentire quel clima di silenzio ci dà un pizzico di tristezza. Il Vigorito è sempre stato un fattore, sono il classico calciatore che si galvanizza quando ha la possibilità di esprimersi a cospetto di un grande pubblico. Quando scelsi Benevento l’ho fatto per due motivi: per la serietà della società e per il calore della piazza”.