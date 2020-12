GdS – Rinnovo Gattuso entro la prossima settimana: “Nessuna penale, altrimenti non si sarebbe fatto nulla”

Gennaro Gattuso è vicino al rinnovo contrattuale con il Napoli. L’allenatore resterà in azzurro per altri 2 anni, più un eventuale terzo già opzionato dal nuovo accordo. Tutto questo, ovviamente, salvo imprevisti di percorso. La firma del tecnico calabrese dovrebbe arrivare entro la prossima settimana fa sapere l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che sottolinea la volontà di Gattuso: “Nessuna penale, altrimenti non si sarebbe fatto nulla”.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI