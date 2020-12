CdS – Az-Napoli, 5 cambi per Gattuso rispetto alla gara con la Roma

Il Napoli vuole a tutti costi vincere questa sera contro l’AZ. L’obiettivo è ovviamente centrare la qualificazione con un turno d’anticipo. Gli azzurri hanno tutte le carte in tavola per battere gli olandesi e prendersi una rivincita dopo la sconfitta dell’andata in quel di Fuorigrotta. Gattuso opterà per un mini turn over: tra i pali ci sarà Ospina al posto di Meret, in difesa Ghoulam e Maksimovic. A centrocampo giocherà Bakayoko al fianco di Fiabian con Politano favorito su Lozano. Probabile panchina per Petagna. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

