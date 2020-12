Tuttosport – Caso Maradona: “Disattenzione totale. Nella casa di Diego mancava un defibrillatore”

Ancora polemiche sulla morte di Diego Armando Maradona. Il calciatore più forte di sempre se ne è andato una settimana fa ma non c’è modo per lasciarlo in pace. Le indagini sulla sua scomparsa lasciano dei risvolti misteriosi. L’edizione odierna di Tuttosport mira l’attenzione sul fatto che la casa scelta dalla famiglia Maradona non era dotata di attrezzature adatte per le cure al fuoriclasse argentino. Addirittura da notare l’assenza di un defibrillatore che avrebbe potuto anche salvargli la vita.

