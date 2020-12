Nappi, ag. Luperto: “Gattuso ha parlato con Sebastiano, lo vedeva bene in allenamento. Napoli? Serve continuità per non lottare per l’Europa League”

A Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Diego Nappi, agente Sebastiano Luperto. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso? Napoli piazza importante, con grande pressione rispetto ad altre piazze. Sta crescendo tanto, anche caratterialmente, anche perché gestire i campioni non è semplice. Luperto? Gattuso ci ha parlato tanto, il mister era d’accordo per farlo andare a giocare perché aveva bisogno del campo. Gattuso vedeva benissimo in allenamento Sebstiano: si sono allungate le trattative in uscita di Koulibaly e di altri difensori ed allora si è deciso di andar via. Il Crotone gioca a calcio dalla linea difensiva, con Stroppa ha la possibilità di partire dal basso, bisogna avere ora qualche risultato. Stroppa rischia? Crotone gioca tanto, ma non finalizza. A Sebastiano non deve far effetto un eventuale cambio di allenatore.

Napoli? Non ha avuto equilibri e costanza: lasciato stare la gara con la Roma, l’ha vinta “Maradona”. Messa sotto la Roma dal primo all’ultimo minuto. Gara tatticamente perfetta: bisogna proseguire con questi risultati, se non vuole lottare per l’Europa League o per altre situazioni. Maradona? Vorrei solo rispetto per l’uomo: basta sentire sciocchezze che fanno male ai napoletani ed ai familiari che soffrono”.