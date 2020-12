Hysaj negativo, ma niente Crotone: torna a disposizione contro Real Sociedad e Sampdoria

Nelle scorse ore dall’Albania è arrivata la notizia della negatività al tampone di Elseid Hysaj. Il terzino sta rientrando a Napoli dove – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – effettuerà un nuovo tampone e in caso di negatività potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno con i compagni.

Difficile, comunque, pensare ad un suo rientro contro il Crotone domenica. Il calciatore non è ancora in condizione. Più plausibile il suo ritorno a disposizione per i match con Real Sociedad in Europa League e Sampdoria in campionato della prossima settimana