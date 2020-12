AZ NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI – Dopo il successo in casa contro la Roma, gli azzurri si preparano alla prossima sfida in campo europeo. Il Napoli affronterà l’AZ Alkmaar in occasione della 5^ giornata di Europa League, in programma domani giovedì 3 dicembre. Calcio d’inizio alle ore 21:00 all’AFAS Stadion di Alkmaar.

Sfida estremamente importante per la compagine di Gattuso, che al momento milita al primo posto nel Girone F a quota 9 punti. Gli azzurri sono seguiti proprio dagli olandesi a quota 7 punti, così come la Real Sociedad. Nell’ultimo match di Europa League, l’AZ Alkmaar ha pareggiato contro gli spagnoli, mentre gli azzurri grazie alla vittoria interna contro il Rijeka hanno raggiunto il primo posto. Una vittoria in Olanda consentirebbe al Napoli di qualificarsi con un turno d’anticipo e raggiungere così i sedicesimi di finale della competizione europea.

LEGGI ANCHE: Europa League, dove vedere AZ Alkmaar-Napoli: come seguire il match in tv e streaming

AZ NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico degli olandesi Arne Slot dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Boadu in attacco ad affiancare Stengs e De Wit. Nel comparto difesa Hatzidiakos potrebbe prendere il posto di Letschert insieme a Martins Indi. Midtsjo e Koopmeniners le scelte a centrocampo.

In porta c’è il ritorno di Ospina, che torna tra i pali dopo alcuni problemi muscolari presentatisi in Nazionale. In difesa spazio a Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo torna Bakayoko, buone probabilità anche per Lobotka. In avanti Gattuso potrebbe optare per un tridente inedito: Petagna alla guida dell’attacco con Politano ed Elmas.

az napoli probabili formazioni

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit. Allenatore, Slot.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore, Gattuso.