LIVE – Napoli-Roma 0-0: prima occasione per Pedro, alto il destro dal limite dell’area

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, nona giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta con il Milan in campionato, sono alla ricerca di riscatto. Di fronte ci sarà uno degli avversari più in forma del torneo come i giallorossi di Paulo Fonseca. La serata sarà comunque segnata dai forti ricordi che si rivivranno con i vari omaggi per il ricordo di Diego Armando Maradona.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens. Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

GLI AGGIORNAMENTI: