AZ NAPOLI DOVE VEDERLA – Dopo il successo in casa contro la Roma, gli azzurri si preparano alla prossima sfida in campo europeo. Il Napoli affronterà l’AZ Alkmaar in occasione della 5^ giornata di Europa League, in programma domani giovedì 3 dicembre. Calcio d’inizio alle ore 21:00 all’AFAS Stadion di Alkmaar.

Sfida estremamente importante per la compagine di Gattuso, che al momento milita al primo posto nel Girone F a quota 9 punti. Gli azzurri sono seguiti proprio dagli olandesi a quota 7 punti, così come la Real Sociedad. Nell’ultimo match di Europa League, l’AZ Alkmaar ha pareggiato contro gli spagnoli, mentre gli azzurri grazie alla vittoria interna contro il Rijeka hanno raggiunto il primo posto. Una vittoria in Olanda consentirebbe al Napoli di qualificarsi con un turno d’anticipo e raggiungere così i sedicesimi di finale della competizione europea.

Ottime notizie per i tifosi azzurri, che potranno godersi la visione della partita senza alcun abbonamento. Il match sarà infatti trasmesso in chiaro sul canale TV8! La partita inoltre sarà visibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.