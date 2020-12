CHAMPIONS LEAGUE – Atalanta e Inter ancora in corsa, Olympiakos o Marsiglia in Europa League: tutti i rischi

Si sono svolte le prime partite della quinta giornata di Champions League. L’Atalanta, a sorpresa, viene fermata contro il Midtjylland ed il discorso qualificazione passerà per Amsterdam contro l’Ajax. L’Inter, invece, rimane in corsa vincendo in casa del Borussia Mönchengladbach. La sfida per l’Europa League è ancora aperta per molte squadre. Ecco quali potrebbero essere i rischi possibili per il Napoli:

Girone A

Il Bayern Monaco capolista ha già la qualificazione in tasca. L’Atlético Madrid per guadagnarsi un posto deve vincere a tutti i costi nel prossimo turno contro il Salisburgo. Gli austriaci così come la Lokomotiv Mosca potrebbero essere le candidate per l’Europa League.

Girone B

Girone strano quello dell’Inter. Il Real come non si era mai visto prima perde anche la gara di ritorno contro lo Shakhtar. Per Zidane resta la sfida importante contro il Borussia che deve vincere se non vuole scendere per la prima volta nella storia in Europa League. Anche lì il discorso è ancora tutto aperto mentre all’Inter spetta la sfida casalinga con gli ucraini.

Girone C

Dopo uno score completamente negativo, il Marsiglia vince la sua prima gara in Champions ed è in sfida con l’Olympiakos per un posto in Europa League visto che Manchester City e Porto sono già qualificate. Una tra i greci e i francesi potrebbero scendere in Europa League.

Girone D

Discorso rimandato per l’Atalanta che affronterà l’Ajax in trasferta per un posto in Champions League. Il Liverpool di Klopp ha già la qualificazione in tasca ma il secondo posto è ancora tutto da vedere.