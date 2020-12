Morte Maradona, spunta la chat con figli e medici, la figlia Dalma: “Papà non vuole che un’ambulanza vada a controllarlo”

Continua il giallo attorno alla morte di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe spuntata una chat della figlia di Maradona, Dalma. La primogenita del giocatore era visibilmente preoccupata, come si evince dalle sue parole. La magistratura, però, sta prendendo in esame questi messaggi per vedere se è stato omesso qualcosa. Ecco quanto scritto da lei:

“Sono appena stata contattata da una persona che si occupa dei ricoveri domiciliari e mi ha detto che papà ha vomitato (ha mangiato gamberi con aglio e broccoli), non vuole che un’ambulanza vada a controllarlo. Mi ha detto che ha parlato con Agustina Cosachov e che lei ha detto che era una decisione della famiglia! Ecco perché scrivo. Credo che ci siano cose che i familiari non debbano decidere. Per questo servirebbe un medico clinico o almeno un medico che risponda per lui”.