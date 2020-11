SSC Napoli, Formisano: “Abbiamo chiesto alla Roma di rinunciare alla virtualizzazione a loro dedicato allo stadio per dare più spazio a Maradona”

L’Head of Operations della SSC Napoli, Alessandro Formisano, ha confermato su Twitter un’iniziativa che riguarda la sfida tra Napoli e Roma al San Paolo, prossimo a cambiare nome in stadio ‘Maradona’. La società partenopea ha infatti chiesto ai giallorossi di rinunciare al proprio spazio dedicato alla virtualizzazione dei loghi sugli spalti per far posto a qualcosa che il Napoli intende dedicare al Pibe de Oro. La Roma ha accettato la richiesta del Napoli.

Di seguito il messaggio di Formisano: “In tutti gli stadi si svolgono celebrazioni per #DiegoArmandoMaradona Per la virtualizzazione degli spalti di #Napoli abbiamo chiesto alla AS Roma di rinunciare allo spazio a loro riservato per dare più spazio a #Diego. Ringrazio la Roma che ha dato il proprio ok. W lo sport“.

ECCO IL TWEET:

