Una targa per Maradona in ogni stadio del mondo: l’iniziativa per ricordare il Dio del Calcio

Una targa “Maradona” in ogni stadio del mondo. Parte da Pomigliano d’arco un’iniziativa per ricordare il Dio del Calcio in ogni stadio del mondo.

“Metteremo una targa davanti allo stadio della nostra città per ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Vorremmo che ogni stadio, in qualsiasi posto del mondo, mettesse una targa anche piccola per ricordare a tutti quelli che amano il calcio il grande calciatore Argentino-Napoletano“.

Cosi affermano i promotori dell’iniziativa sulla chat Pomigliano Indignata.

“Domenica mattina, proseguono, metteremo questa targa alla presenza di Fabio Violetti e Cristian Andrè, i due sportivi più rappresentativi della nostra città, ed alla presenza del Presidente del Pomigliano Calcio Pipola Raffaele, e del già vicesindaco di Napoli Tommaso Sodano“.

Appuntamento ore 12 Fuori allo stadio di Pomigliano d’Arco!