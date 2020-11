Mughini senza vergogna: “Diego scappò di notte inseguito, ridicolo intitolargli lo stadio”

Continua a far discutere Giampiero Mughini, che non intende dar tregua a Maradona neanche dopo la sua morte. Il rispetto per chi non c’è più, d’altronde, è arte di pochi. A Radio24, ospite di Cruciani per “La Zanzara”, ha dichiarato:

“Maradona scappò di notte inseguito dalla polizia, non ha pagato milioni di tasse. Ci sono meravigliosi atleti che sul piano generale luccicano e Diego non è stato così. Che il Sindaco voglia intitolargli lo stadio è ridicolo.

Quel Napoli non era solo Maradona, altrimenti lui non avrebbe vinto neppure a briscola”.