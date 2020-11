La lettera di Dalma Maradona: “Tua nipote mi chiede di chiamarti, morirò dentro ma le dirò chi sei stato”

Dopo due giorni anche Dalma Maradona, figlia di Diego, rompe il silenzio sulla scomparsa del padre. Affida la sua reazione ad un commovente messaggio su Instagram:

Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi … Perché so che sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo! Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che ieri hai portato con te! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti! Aspettami lì. Ci vedremo, mentre mi esercito a cantare “Y como es el”, così che quando ti vedrò lo canteremo di nuovo insieme gridando. Beh… in realtà stai cantando benissimo e io urlo! Ti amo papà! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita!

E se tua nipote vorrà chiamarti per videochiamata come ha già chiesto, morirò dentro, ma stai certo che le dirò esattamente chi eri, chi sei e chi sarai per sempre! Forse ti ama già. Non ci voleva molto per amarti … Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te… NON POSSO… Ma eccomi qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi costringerà ad andare avanti! La vita è un po’ così, a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzettoni da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre!