Adani con Vieri: “Abbraccio i napoletani con tutto il cuore, Maradona ha sfidato e battuto le potenze del Nord”

Lele Adani, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha pianto così la morte di Diego Armando Maradona:

Voglio dare un abbraccio con tutto il cuore, capisco i napoletani, so cosa vuol dire sentire questo dolore per il tanto amore provato. Quando prima della partita dell’Italia, lui nello spogliatoio disse “adesso vado fuori e divido un paese”. “Adesso vi ricordate dei napoletani, dov’erano prima?”, lui ha portato davvero Napoli a rivendicare la sua posizione, a sfidare e battere le forze del Nord, l’ha portata nel mondo. Dov’era Napoli prima che arrivasse Maradona e prima di Argentina-Italia? Adesso vi ricordate, la voce di Maradona fece eco in tutto il mondo.

Guarda te se mi tocca piangere dopo che mi sono appena svegliato.

