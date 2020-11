La SSC Napoli ricorda Diego Armando Maradona con una bellissima dedica

La SSC Napoli, tramite il suo sito, celebra la memoria di Diego Armando Maradona.

“Diego, Unico e Immenso Amore“

“Se il Mondo sta piangendo il più grande giocatore di ogni Tempo, Napoli questa sera celebra un figlio, un amico, un padre e un fratello“.

“Diego, Unico e Immenso Amore

“Il Campione, il Fuoriclasse, l’Idolo, Il Re, Il Genio irripetibile dell’Universo Azzurro che ci ha regalato un Sogno Eterno“.

“Grazie per le emozioni, per la felicità, per lo splendore, per il tuo cuore enorme che non smetterà mai di battere“.

“Ti sei sollevato ancora una volta dalla Terra per entrare nella Leggenda“.

“Hai battuto la morte per consegnarti al Mito. E adesso, Diego, portaci di nuovo con te in Paradiso. Questa è la tua città, questa è la tua casa, questo è il tuo popolo, questa è la tua gente“.

“Diego, Unico e Immenso Amore. Napoli ti amerà per sempre!“

Fonte: SSC Napoli