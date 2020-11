Funerali Maradona: una cerimonia privata sotto un gazebo per famigliari ed amici. Incidenti lungo il corteo tra fan e polizia

Si stanno per svolgere le esequie di Diego Armando Maradona. In Argentina sono quasi le 20 e c’è stato un corteo funebre verso il cimitero che è stato seguito da migliaia di persone. Ci sono stati, però, anche degli incidenti. Alcuni fan hanno lanciato sassi alla polizia e fatto cadere le transenne, come riporta l’emittente televisiva Tn.

Il feretro è arrivato al cimitero Bella Vista dove è stato allestito un gazebo in cui verrà celebrato il funerale per El Pibe de oro. Si tratterà di una cerimonia privata, anche per via delle norme anti-contagio, a cui assisteranno solo famigliari ed amici stretti.