Maldini su Maradona: “Difficile vedere Diego come un nemico. Lui sarà un’icona del calcio per tutti”

Paolo Maldini, dirigente sportivo del Milan, ha parlato nel pre partita di Lille-Milan. Tra i vari argomenti si è parlato anche della scomparsa di Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Per chi ama il calcio e per chi ha giocato con e contro di lui ha visto sparire una parte della sua infanzia. Ci sono tante immagini che stanno girando in queste ore, una emblematica è l’amichevole giocata ad Acerra su un campo terribile di fango: questa immagine andrebbe fatta vedere a quei giocatori di oggi che si lamentano adesso dei campi”.

“Diego l’ho sentito per messaggio recentemente, sembrava stesse meglio. In campo è stato un avversario incredibile, è difficile vederlo come un nemico. Tu potevi picchiarlo per tutta la partita, ma non si lamentava mai. Ha portato tanta gioia al calcio. Lui era un personaggio controverso, gli si può dire qualsiasi cosa, ma per chi ama il calcio sarà un’icona per sempre”.

“Diego era il nostro avversario principale, c’era grande rivalità in quegli anni. Erano una grande squadra, con grandi giocatori, ma lui alzava il livello perché era ed è forse il migliore di giocatore di sempre”.