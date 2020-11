L’iniziativa per Maradona dai balconi di Napoli: “Alle 21 lo grideremo dai balconi”

Stasera c’è Napoli-Rijeka e la città se n’è un po’ dimenticata. Diego Armando Maradona non c’è più ed è come se un po’ di calcio abbia smesso di esistere. Ma Napoli-Rijeka è anche l’occasione per celebrarlo al meglio. Un peccato, una tragedia, una sciagura, che il San Paolo (ex novo Diego Armando Maradona) debba restare vuoto. I tifosi allora si stanno organizzando sui social con una proposta, un flash mob dai balconi che ha raggiunto anche Marek Hamsik. Nel testo si legge:

“Alle ore 20:45 Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita metteremo alle finestre luci e candele per D10S. E alle 21:00, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città.

Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che Diego è il nostro figlio e fratello più amato. Inoltrate e condividete a tutti i Napoletani. Forza Diego Per Sempre!”