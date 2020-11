Il San Paolo sta omaggiando in questi minuti Diego Armando Maradona. Un fiume di gente si è recata a Fuorigrotta per affiggere striscioni, maglie, sciarpe bandiere. E, soprattutto, per intonare cori al diez deceduto nella giornata di ieri.

Ecco i video documentati da SpazioNapoli:

https://www.facebook.com/SpazioNapoliPage/videos/2843768882535760