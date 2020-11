Repubblica – Napoli-Rijeka, Zielinski può tornare titolare dietro Petagna. Maksimovic e uno tra Demme e Lobotka dal 1′ minuto

È tempo di voltare pagina e pensare già al calcio giocato. Domani sera, al San Paolo, il Napoli scenderà in campo contro il Rijeka per il 4° turno dell’Europa League. Non sono ammessi passi falsi contro una squadra che finora non ha conquistato nemmeno un punto. Gli azzurri devono vincere ma Gattuso ne approfitterà per far giocare anche chi sta giocando meno in questo inizio di stagione.

Ci sarà Maksimovic dal 1′ minuto al fianco di Koulibaly, ad esempio. Ma anche uno tra Lobotka e Demme vicino a Bakayoko. Sulla trequarti spazio a Zielinski che può tornare finalmente titolare alle spalle di Petagna. Gli esterni probabilmente saranno Politano e Insigne. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica.