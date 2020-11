Il Messaggero – Roma, si fermano Smalling, Ibanez e Mancini. Ancora out per covid Kumbulla. Col Cluj e col Napoli c’è il rischio di un solo difensore

La Roma non se la passa bene dal punto di vista degli indisponibili, nonostante i risultati facciano pensare a tutt’altro. Perché i giallorossi sono stati protagonisti di un avvio incredibile in questa stagione ma hanno già perso tanti colpi per strada. Smalling dopo l’intossicazione alimentare è tornato a soffrire di problemi al ginocchio. Out anche Mancini e Ibanez per infortunio con Kumbulla ancora fuori per covid. Contro il Cluj e il Napoli Fonseca rischia di avere solo a disposizione Juan Jesus, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

