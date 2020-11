LIVE – Gattuso: “Stipendi? Abbiamo contratti importanti e siamo tutelati. Mi piace ciò che sta facendo la mia squadra”

Buongiorno cari lettori di Spazio Napoli, alle ore 13.30 inizierà la consueta conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League tra Napoli e Rijeka. A rispondere alle domande dei giornalisti, oltre al mister Gennaro Gattuso, ci sarà Kalidou Koulibaly. Qui sul nostro sito potrete trovare la diretta testuale della conferenza stampa, con le dichiarazioni dei due protagonisti.

Inizia la conferenza stampa del tecnico del Napoli, Rino Gattuso.

Quanto influisce la Pandemia o la questione stipendi nella testa dei calciatori?

“Nella mia squadra devono pensare a lavorare. Abbiamo una fortuna: firmiamo dei contratti importanti e siamo tutelati. Non possiamo pensare a questo, perché vuol dire che andiamo alla ricerca di alibi e chi lo fa non può lavorare con me. Io ho passione e voglia, con me voglio le stesse cose. Non ha senso parlare di stipendi. Non adobbiamo avere paura, anche perché giochiamo un grande calcio, mi piace cosa facciamo. Poi se qualcuno a Napoli pensava che dovessimo fare 130 punti è qualcosa che non mi riguarda, io sono contento della mia squadra e proseguiamo sulla nostra strada. Sono convinto che possiamo fare bene”.