CdM – Brindisi in anticipo per due compleanni: gli azzurri sono compatti e pensano già alle prossime partite

Lunedì c’è stato un confronto tra la squadra e Gennaro Gattuso, come accade dopo ogni partita d’altronde. Questa volta si è discusso degli errori, da ogni punto di vista. La squadra è unita e dopo l’allenamento di lunedì mattina, gli azzurri hanno pranzato insieme e brindato per festeggiare con due giorni di anticipo i compleanni (oggi) di Maksimovic e Lobotka. La squadra ha promesso a Gattuso di restare unità perché è consapevole che solo in questo modo può raggiungere più vittorie possibili, a partire dalle prossime due con Rijeka e Roma.

