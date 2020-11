I quotidiani contro Gattuso: “Non convince l’assetto iniziale. La squadra non appare matura per queste sfide”

Brutta sconfitta per il Napoli contro il Milan. Gli azzurri escono dal San Paolo con l’amaro in bocca per una gara che, nonostante tutta, poteva essere anche ripresa dopo il gold i Mertens. Ma Gattuso ha ammesso le sue responsabilità anche sul rosso a Bakayoko, che andava cambiato prima. Ecco quanto scrivono i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport: “Non convince il suo assetto iniziale, perché Fabian è poco reattivo e il Napoli perde il controllo del centrocampo. Poi sistema un po’ gli equilibri, ma la squadra non appare matura per queste sfide“.

Corriere dello Sport: “Senza Osimhen ridisegna l’attacco con Politano dietro la punta, ma i risultati non sono quelli sperati. Prova ad aumentare la qualità con Zielinski e arriva il gol, ma Bayakoko lascia il Napoli in dieci”.