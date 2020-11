CdS – Il primo giallo su Bakayoko ci può stare. La gomitata di Ibra meritava il giallo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport assegna un 6 in pagella all’arbitro Valeri che ieri sera ha diretto Napoli-Milan. Pesa l’espulsione di Bakayoko sul risultato finale, visto che gli azzurri avevano da poco accorciato le distanze col gol di Mertens, dettata da un giallo molto dubbio nel primo tempo. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport in merito:

“Bakayoko? Il primo giallo ci può stare per l’imprudenza, a fronte di chi dice che non era neanche ammonizione. La gomitata di Ibra a Koulibaly ha tratti di volontareità. Valeri sbaglia perché ci stava almeno il giallo. Il Var poteva intervenire solo per il rosso”.