Roma, rischio emergenza contro il Napoli: Ibanez e Mancini acciaccati, dubbi su Dzeko

La Roma rischia di avere un’emergenza in difesa per la gara contro il Napoli. Tra una settimana al San Paolo i giallorossi affronteranno gli azzurri con il rischio di non avere alcuni elementi fondamentali.

Preoccupa Roger Ibanez, uscito al 53′ di Roma-Parma per infortunio. Ma non solo. Edin Dzeko è ancora positivo al Coronavirus che l’ha tenuto fermo nelle ultime partite.

Si teme che le sue condizioni di positività possano perdurare fino alla sfida del San Paolo. Infine, Gianluca Mancini: oggi ha avuto un risentimento all’adduttore nel riscaldamento, ma ha stretto i denti. Le sue condizioni sono da monitorare.