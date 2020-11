Napoli-Milan, De Zerbi: “Per chi tifo? Nessuno, per il Brescia e per chi lavoro”

Con la vittoria per 2-0 sul Verona, il Sassuolo si pone in vetta alla classifica e manda un forte messaggio di presenza a tutta la Serie A. Alla fine della partita Roberto De Zerbi è intervenuto a Sky Sport. Interpellato su Napoli-Milan, con i rossoneri che in caso di successo si riporterebbero, in vetta, ha dichiarato:

“Per chi tifo? Per nessuno, io tifo per il Brescia e per le squadre per cui lavoro“.

De Zerbi ha giocato nelle giovanili del Milan per tre anni e al Napoli due stagioni dal 2006 al 2008.