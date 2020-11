Marotta: “Eriksen? Non tratteniamo un giocatore che chiede di essere ceduto. Faremo le giuste valutazioni”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Eriksen. Ecco quanto evidenziato:

“Ieri Conte ha risposto in modo molto esaustivo. Aggiungo chiaramente che non dobbiamo trattenere un calciatore nel momento in cui chiede di essere trasferito. Dovremo fare delle giuste valutazioni. In questo momento è a disposizione e Conte lo sta utilizzando nel rispetto del calciatore e del club.

Ad ora non sono arrivate richieste, ma al momento opportuno cercheremo di trovare le giuste combinazioni”.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il danese era stato accostato al Napoli in un possibile scambio con Milik.