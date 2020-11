Lapo Elkann si espone su Juventus-Napoli. Lo fa a Rai Sport, nel corso di Novantesimo minuto:

“Voglio fare i complimenti a Gattuso, è una persona che stimo moltissimo. Su Juve-Napoli penso che ci siano delle regole che vanno rispettate.

Le regole funzionano per il Milan, per il Napoli… sono le stesse per qualsiasi squadra”