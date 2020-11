Botta e risposta a Sky, Marocchi: “L’Inter non sembra a suo agio con il gioco manovrato”. Conte: “Se volete solo palla in area serve un altro allenatore”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria in rimonta per 4-2 ai danni del Torino. Durante l’intervista c’è stata una pacata discussione con Giancarlo Marocchi.

Marocchi ha infatti chiesto a Conte: “L’impressione è che voi vogliate provare a fare gioco dal basso manovrando, ma forse così si sconvolgono troppo le caratteristiche dei tuoi calciatori. Non sembrano abituati a questo calcio come altre squadre. E infatti quando buttate il cappello in area dimostrate di poter travolgere tutti. Non è forse il caso di rivedere il vostro modo di giocare?“.

Conte ha risposto: “Che vuol dire, Giancarlo? Non capisco. Il cappello in area… io ho vinto qualcosa in carriera facendo vedere altro tipo di calcio, quindi penso di poter applicare determinati concetti di gioco. Se volete un altro tipo di calcio, ci vuole un altro allenatore. Forse voi lo conoscete. Il calcio è cambiato dai tempi in cui giocavamo io e Marocchi: prima si dava palla al campione e lui risolveva, adesso servono soluzioni alternative“.