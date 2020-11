Alvino si sbilancia: “Pensa, credi, sogna e osa. 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens”

C’è grande attesa per vedere quale sarà il Napoli che scenderà in campo questa sera contro il Milan, vista l’assenza in attacco di Osimhen.

Il giornalista Carlo Alvino lancia una forte indiscrezione attraverso il suo account Twitter. I partenopei, infatti, potrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 schierando tutti i fantasisti a disposizione alle spalle di Mertens.

“Pensa, credi, sogna e osa. La notte non porta consigli ma solo certezze… 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens”.

#NapoliMilan Pensa, credi, sogna e osa. La notte non porta consigli ma solo certezze… 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 22, 2020