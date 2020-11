Problemi con il nuovo aereo personalizzato della Lazio: arriva a Crotone ma non riparte

Disavventura ieri per la Lazio e per il nuovo aereo personalizzato della società. I calciatori del gruppo biancoceleste, in trasferta a Crotone dove si è abbattuto un nubifragio, hanno dovuto trasferisti in pullman all’aeroporto di Lamezia, da dove con un volo Alitalia sono arrivati a Fiumicino verso mezzanotte.

I problemi al nuovo velivolo della Lazio erano infatti comparsi durante la tratta di andata e non hanno permesso il viaggio di ritorno: il maltempo che imperversava sulla Penisola aveva messo a dura prova la stabilità dell’aereo tanto che anche sui social erano comparsi alcuni commenti sul viaggio che non era stato tra i più sereni. Tra chi aveva raccontato la disavventura, anche bomber Ciro Immobile: “Ho sudato più ieri di oggi“, aveva scritto il centravanti.

Non è iniziato sotto buoni auspici il rapporto tra la Lazio e il proprio aereo, voluto fortemente dal presidente Lotito.