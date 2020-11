Tuttosport – Osimhen fatica anche ad alzare il braccio: sarà out contro il Milan domani sera

Victor Osimhen resterà fuori per la gara di domani sera al San Paolo contro il Milan. Il calciatore nigeriano ha provato in tutti i modi a ristabilirsi in fretta dopo l’infortunio alla spalla ma non riuscirà ad essere presente per aiutare i suoi compagni contro i rossoneri. Ieri, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante ha svolto solo lavoro atletico in palestra perché la spalla fa ancora male e Victor non riesce nemmeno ad alzare il braccio.

