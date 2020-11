Repubblica – Oggi Bakayoko aumenterà i ritmi di lavoro: vuole esserci col Milan

Tiemoué Bakayoko non vuole assolutamente saltare la partita di domani sera tra Napoli e Milan. Il centrocampista francese ha smaltito la febbre e oggi aumenterà i ritmi di lavoro per esserci contro la sua ex squadra. Bakayoko è fondamentale per la mediana partenopea e Gattuso anche preferirebbe non doverne fare a meno. È probabile che Ringhio lo schiererà titolare domani sera, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica.

