Sky – Gattuso contro il Milan pensa al 4-3-3 con Mertens centrale

Il Napoli sta svolgendo la rifinitura in vista della sfida di domenica sera contro il Milan. Per Gattuso ci sono alcune incertezze sulla titolarità di alcuni giocatori. Tra questi Osimhen, dopo il problema fisico avuto in nazionale. Anche Bakayoko è in forse per via dell’attacco febbrile avuto in settimana.

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky, Gattuso starebbe pensando ad un cambio di modulo contro i rossoneri. Il 4-3-3 sarebbe l’idea del tecnico calabrese con Mertens centrale.