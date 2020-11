CdS – Napoli, l’Europa League può essere un fastidio per lo scudetto

Il Napoli, così come le altre squadre impegnate in Europa, avrà un calendario fittissimo fino a Natale. Gli azzurri saranno chiamati ad un tour de force di un mese e poco più in cui dovranno giocare ogni tre giorni. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera:

“Insigne è un giocatore ritrovato, Bakayoko un elemento imprescindibile, Gattuso sempre più leader. Senza penalizzazione sarebbe secondo e resta il dubbio di quale sarebbe la classifica se fosse andato a sfidare la Juventus a Torino. L’Europa League può essere un fastidio, la qualificazione è ancora tutta da conquistare”.