CdM – Napoli-Milan, Elmas titolare. Gattuso ritorna al 4-3-3: il motivo

Non ci sarà, molto probabilmente, Victor Osimhen per la gara di domani sera tra Napoli e Milan. Gattuso si affiderà a Mertens in attacco mentre verrà schierato Elmas più arretrato, sulla linea di centrocampo, per un ritorno al 4-3-3. Ecco quanto spiega il Corriere del Mezzogiorno:

“Elmas dovrebbe rinforzare la catena laterale nella fase di non possesso e sostenere la proposta offensiva muovendosi anche tra le linee e ponendosi come riferimento per i compagni per spezzare in due blocchi la fase difensiva degli avversari“